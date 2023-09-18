Постпред Небензя: США не предлагали России встретиться на полях Генассамблеи ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сообщил РИА Новости, что Вашингтон не предлагал Москве двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По его словам, если такое предложение от США поступит, то Россия рассмотрит, как и любое другое. "Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало, если получим - рассмотрим", - сказал он. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН запланирована в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начинаются 19 сентября. Также Василий Небензя заявил, что "выхлоп" от заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по Украине с участием украинского лидера Владимира Зеленского будет нулевой. Он назвал это мероприятие "шоу", в котором основная роль отведена Зеленскому.