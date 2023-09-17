В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

Страны, входящие в Североатлантический альянс, могут отреагировать на поражение украинской армии и ввести войска на территорию республики, сообщил YouTube-канала Judging Freedom бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, Украина терпит серьезное поражение на фронте. При этом в Вашингтоне допускают введение на Украину войск НАТО. Еще одним вариантом компенсации провала может стать передача в распоряжение ВСУ ракет ATACMS, способных нанести удар на расстоянии 300 километров. Ранее представитель Пентагона заявил, что США пока не приняли решения о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».