Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят на правобережной части Херсонской области к тактике выжженной земли. Его слова приводит РИА Новости. "...на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно будет взята тактика выжженной земли", - заявил Малькевич. Он отметил, что эвакуация правобережной части Херсонской области проводится только в военных целях. До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов. 14 сентября российские военные сообщили, что Вооруженные силы Украины почти перестали использовать бронетехнику для атак позиций России на участке Работино-Вербовое на Запорожском направлении, вместо этого они начали наступать малыми пехотными подразделениями.