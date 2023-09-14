Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США в Москве

МИД РФ вызвал посла США Линн Трейси. Ей вручили ноту о несовместимости со статусом дипломата действий первого и второго секретарей посольства.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн были объявлены персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение семи суток.

Силлин и Бернстайн поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым и давали ему задания с "целью нанести ущерб национальной безопасности РФ".

В МИД РФ подчеркнули, что вмешательство посольства США во внутренние дела России будет решительно пресекаться. Также Москва ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы после высылки двух дипломатов и воздержатся от конфронтационных шагов.