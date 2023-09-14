В Швеции сожгли чучело Эрдогана

«Сторонники террористической группировки собрались во вторник в центре Стокгольма. На видео, опубликованных в Интернете, видно, как сторонники РПК… сжигают на месте чучело Эрдогана», — сообщило издание .

На данный момент Швеция ждет одобрения Анкары по поводу вступления в НАТО. Однако, по словам турецкого лидера, у нее мало шансов попасть в альянс. Это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет РПК свободно проводить демонстрации, которые, по мнению Эрдогана, «восхваляют терроризм».