В Швеции сожгли чучело Эрдогана
Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента Швеции. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Акцию устроили сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
«Сторонники террористической группировки собрались во вторник в центре Стокгольма. На видео, опубликованных в Интернете, видно, как сторонники РПК… сжигают на месте чучело Эрдогана», — сообщило издание.
Полиция не стала останавливать протестующих, а просто наблюдала за их действиями.
На данный момент Швеция ждет одобрения Анкары по поводу вступления в НАТО. Однако, по словам турецкого лидера, у нее мало шансов попасть в альянс. Это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет РПК свободно проводить демонстрации, которые, по мнению Эрдогана, «восхваляют терроризм».