Рада отклонила законопроект о лишении прав на отсрочку по второму образованию

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Комитет Верховной рады Украины по евроинтеграции назвал несоответствующим европейскому праву законопроект об отмене отсрочки от мобилизации гражданам страны старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Комитет счел, что документ «нарушает принципы равенства и недискриминации». Также отмечается, что право на отсрочку по нему теряют аспиранты и студенты, поступившие в вуз в возрасте старше 30 лет, даже если они ранее не имели высшего образования.