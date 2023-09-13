Временный поверенный в делах Молдавии в РФ покинул МИД России без комментариев

Временный поверенный Молдавии в России был вызван в Министерство иностранных дел РФ, передает ТАСС. Как сообщается, молдавский дипломат покинул здание российского внешнеполитического ведомства без комментариев. Его визит продлился свыше 20 минут. Отмечается, что временный поверенный Молдавии в РФ был вызван в МИД России в связи с ситуацией вокруг руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. 13 сентября стало известно, что руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова депортировали из Молдавии. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Молдавию "приглядывают" на роль "следующей Украины".