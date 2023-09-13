В МИД оценили слова представителя ВСУ о Крымском мосте

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Она заявила, что высказывание Гуменюк является «неприкрытым экстремизмом», а режим президента Украины Владимира Зеленского «не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы».

Захарова также отметила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия украинских властей будет жестким. «Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — добавила дипломат.