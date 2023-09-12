Путин озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении составляют более 71 тысячи человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Потери ВСУ при контрнаступлении 71 тысяча человек», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, Киев не достиг никаких результатов в ходе трехмесячной операции. Президент добавил, что Украина не считает бойцов ВСУ за своих людей, кидая их в бой.

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