Путин: Для мирных переговоров Киев сначала должен снять запрет на их проведение

Президент России Владимир Путин считает, что первым шагом в направлении мирных переговоров по украинскому конфликту должна стать отмена Киевом запрета на их проведение. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам.

"Что касается переговорного процесса, если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", - сказал Путин.

Он напомнил, что президент Украины "запретил сам себе вести переговоры и всем остальным". "Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ этот, декрет, как он у них называется, пусть отменят. Для начала как первый шаг", - заключил Путин.