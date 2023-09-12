Путин: Диверсантов ВСУ для атаки на атомный объект в РФ готовили британцы

Обезвреженные украинские диверсанты рассказали, что готовили атаку на атомный объект в России и прошли подготовку у британских инструкторов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, ДРГ из Украины должна была подорвать ЛЭП и это не первая такая попытка. На допросе диверсанты признались, что их готовили инструкторы из Великобритании, отметил президент.

Путин выразил сомнения, что руководство Британии понимает ответственность за подготовку диверсантов.

"Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего, нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?" - сказал Путин.

Те, кто "не чувствуют краев", могут довести до "серьезных последствий", заключил он.

Ранее на Украине признали, что батальон "Шаман", считающийся спецподразделением главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, причастен к диверсионным акциям на территории России.

Главное управление разведки Минобороны Украины стоит за целым рядом терактов на территории России. Так, глава ведомства Кирилл Буданов отмечал, что именно ГУР ответственно за покушения на известных россиян.