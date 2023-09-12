Путин рассказал о связи украинского контрнаступления и выборов в США

США давят на Украину в вопросе контрнаступления для того, чтобы показать результат к президентским выборам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер рассказал, что в США в ноябре начинается предвыборная кампания президентских выборов. К этому времени администрация Джо Байдена должна показать хоть какой-то результат украинского контрнаступления.

По словам Путина, американцы «толкают украинцев к продолжению боевых действий, что бы они публично не говорили, потому что им украинцев не жалко». Он добавил, что украинскому руководству также не жалко свое население, которое они «бросают в топку», только затягивая конфликт.