Эрдоган и глава Евросовета Мишель обсудили возможность вступления Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудили возможное членство страны в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС. "В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также шаги, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в ЕС, региональные и глобальные вопросы", - говорится в сообщении. Ранее бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен заявил, что, по его мнению, шансы Армении вступить в альянс "крайне низкие" из-за возможного наложения вето на него со стороны Анкары и других членов альянса. По его словам, тема вступления в НАТО не может войти в условиях сегодняшнего дня в повестку дня организации. До этого депутат парламента Армении, член партии премьер-министра Никола Пашиняна и глава комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что вступление страны в НАТО технически и политически невозможно.