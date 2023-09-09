В США указали на признание Западом неминуемой победы России

По его словам, западные страны поняли, что не смогут достичь своих целей и задач на Украине, поэтому перед ними стоит дилемма о том, как смягчить последствия «неминуемого поражения». Если остановить конфликт сейчас, рассуждает Риттер, можно примерно представить границы республики. В противном случае повиснет в воздухе вопрос о существовании страны в нынешних рубежах.