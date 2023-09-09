Зеленский встретился с главой МИД Японии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с министром иностранных дел Японии Хаяси Есимасой, который находится с визитом в Киеве.

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По словам Зеленского, стороны «договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7». Украинский лидер также поблагодарил Японию за то, что страна «остается ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину».

Хаяси посетил Украину впервые с начала специальной военной операции (СВО). При этом он стал последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, побывавших на Украине после февраля 2022 года.