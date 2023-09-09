Экс-глава ЦРУ Петреус призвал США передать ВСУ ATACMS и ускорить поставку F-16

США необходимо поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью британской газете The Telegraph. "Я надеюсь, что... США предоставят армейский тактический ракетный комплекс, который удвоит дальность стрельбы по сравнению с тем, что мы уже предоставили", - сказал Петреус. Он выразил надежду, что американские истребители также смогут поступить на вооружение украинской армии раньше, чем предполагается сейчас. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Ранее в Белом доме не подтвердили намерение руководства США отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.