Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма.

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Маск подчеркнул, что система в данном районе не была включена. В то же время он признал, что получил от Киева экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Однако решил ответить на запрос отказом из-за опасений удара по флоту РФ. «Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре», — пояснил он.

Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта Илон Маск

Аналогичные высказывания ранее делала президент SpaceX Гвинн Шотвелл. По ее словам, компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. Она отметила, что украинская армия использует дроны в качестве связи. «Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях», — добавила Шотвелл.

В России решение Маска сочли примером здравомыслия

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Илон Маск «политически индивидуален». По мнению сенатора, бизнесмен продемонстрировал самостоятельность мышления в ситуации с сервисом Starlink в Крыму, что нечасто встречается в нынешней Америке.

Поступок Маска также прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал Маска последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.

Кроме того, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил Маска посетить с ознакомительным визитом полуостров. Он подчеркнул, что Крым «открыт для приезда иностранцев, которые едут сюда с чистыми помыслами». Шеремет также выразил мнение, что Маск «будет шокирован темпами развития полуострова в составе России».

Помощь Маска Украине

Илон Маск не только предоставил терминалы Starlinк, но также передал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он написал в ответ американскому писателю Стивену Кингу, который предложил бизнесмену передать его синюю галочку в Twitter, означающую подлинность аккаунта, фонду, который оказывает помощь Украине.

Помимо этого, в октябре прошлого года Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине из четырех составляющих. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Тогда бизнесмен также предположил, чем закончится специальная военная операция России на Украине.

Весьма вероятно, что в конечном итоге так все и закончится — вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого Илон Маск