Минобразования Украины исправило написание названия РФ с маленьких букв в одном из указов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр образования Украины Оксен Лисовой распорядился внести правку в написание названия РФ в одном из ранее изданных указов, с учетом которой "Российская Федерация" должна быть прописана с заглавных букв. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовавшее текст указа министра.

"Внести в указ Министерства образования и науки Украины от 21 августа 22023 года № 1022 такие изменения: в заголовке, подпунктах 1, 2 пункта 1 слова "российской федерации" заменить словами "Российская Федерация", - сказано в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официальной публикации.