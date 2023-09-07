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Никол Пашинян заявил о напряжённой ситуации в Карабахе

По словам премьера, Азербайджан концентрирует силы на границе двух стран.

В свою очередь в Баку назвали слова главы кабмина Армении политической манипуляцией. В МИДе Азербайджана заявили, что для установления мира и безопасности в регионе «Ереван должен отказаться от территориальных претензий против Азербайджана».

1 сентября российские миротворцы сообщали как минимум об одном случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку обвиняли друг друга в обстрелах.