Никол Пашинян заявил о напряжённой ситуации в Карабахе
По словам премьера, Азербайджан концентрирует силы на границе двух стран.
В свою очередь в Баку назвали слова главы кабмина Армении политической манипуляцией. В МИДе Азербайджана заявили, что для установления мира и безопасности в регионе «Ереван должен отказаться от территориальных претензий против Азербайджана».
1 сентября российские миротворцы сообщали как минимум об одном случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку обвиняли друг друга в обстрелах.