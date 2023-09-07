В Армении назвали углублением отношений военные учения совместно с США
В четверг, 7 сентября Ханданян во время общениям с журналистами заявил, что проведение учений с США является суверенным решением Армении. Он отметил, что делается в рамках углубления отношений между двумя странами. По его словам, Ереван стремится к улучшению и расширению отношений с Вашингтоном во всех сферах.
Ранее сообщалось, что с 11 по 20 сентября на территории Армении пройдут военные учения «Партнер Орел-2023», которые страна проведет совместно с США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко проанализирует эту информацию.