Стало известно о содействии Маска срыву атаки ВСУ на Крым

Предприниматель Илон Маск отключил работу Starlink у Крыма для срыва атаки Вооруженных сил Украины на ВМФ России в 2022 году. Об этом сообщает Уолтера Айзексона.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink (...) около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», — сказано в книге.

В материале говорится, что Маск якобы опасался способностью России ответить ядерным оружием на такую атаку. Из-за отключения Starlink подводные дроны ВСУ со взрывчаткой потеряли связь, и их вынесло на берег, пишет Айзексон.