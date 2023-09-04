Белый дом: Байден знает об увольнении Резникова с поста министра обороны Украины

Президент США Джо Байден знает о принятом Владимиром Зеленским решении снять Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Журналисты поинтересовались, знает ли американский лидер о том, что президент Зеленский меняет министра обороны. Байден ответил "да", но отказался от дальнейших комментариев.

Ранее стало известно, что новым министром обороны Украины будет Рустем Умеров, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества.