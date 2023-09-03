Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб в интервью для испанской газеты 20minutos заявил о том, что международному сообществу придется оказать давление на Россию и Украину, чтобы они начали мирные переговоры.

По его мнению, Китай вместе с крупными государствами на Юге и Востоке должны убедить Россию в необходимости начать мирные переговоры. Если они добьются успеха, то США и страны Евросоюза должны будут предпринять то же самое по отношении к Украине.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», — считает Стубб.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», бывший агент ЦРУ предположил, что в скором времени президента Владимира Зеленского могут устранить.