В Грузии заявили, что импичмент президента не помешает процессу евроинтеграции

ТБИЛИСИ, 1 сентября. /ТАСС/. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, процедуру которого запустила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", не помешает европейской интеграции республики. Об этом заявил журналистам председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Это [импичмент] не то чтобы помешает [евроинтеграции], а наоборот, покажет еще раз европейское развитие нашей страны, так как мы заботимся о своей конституции. Именно это является европейским [поступком]. У нарушения конституции не может быть ничего общего с европейским стремлением", - сказал Папуашвили.

Правящая партия Грузии в пятницу объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Таким образом, Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.