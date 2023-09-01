В Грузии заявили, что импичмент президента не помешает процессу евроинтеграции
ТБИЛИСИ, 1 сентября. /ТАСС/. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, процедуру которого запустила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", не помешает европейской интеграции республики. Об этом заявил журналистам председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Это [импичмент] не то чтобы помешает [евроинтеграции], а наоборот, покажет еще раз европейское развитие нашей страны, так как мы заботимся о своей конституции. Именно это является европейским [поступком]. У нарушения конституции не может быть ничего общего с европейским стремлением", - сказал Папуашвили.
Правящая партия Грузии в пятницу объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Таким образом, Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.
Ранее администрация президента Грузии сообщила о запланированном визите Зурабишвили в Европу для проведения встреч с европейскими лидерами в поддержку получения республикой статуса кандидата в члены ЕС. Накануне Зурабишвили встретилась в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В пятницу запланирована ее встреча в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Правительство Грузии заявило, что до этого в письменном виде отказало Зурабишвили в запланированных поездках с августа по декабрь.