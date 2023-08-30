США хотят ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество, передает ТАСС. "Согласно нашей информации, переговоры по поставкам вооружений между Россией и КНДР серьезно продвинулись", — сказал он. В Вашингтоне полагают, что представители России и КНДР обсуждают возможные сделки в оборонной сфере. Согласно утверждению Кирби, Москва хочет получить от Пхеньяна "значительный объем" военных средств и сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу. Представитель Белого дома отметил, что Вашингтон предпринимает конкретные действия, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, которые способствуют сделкам по продаже оружия между этими странами. "Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства, готового поддержать ее войну на Украине", — добавил Кирби. 17 августа Министерство финансов США добавило в антироссийский санкционный "список Магнитского" еще четырех граждан РФ, ранее уже обложенных американскими рестрикциями.