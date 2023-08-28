Президент Республики Сербской считает, что Босния и Герцеговина должна вступить в это объединение и не ждать очередных невнятных требований от ЕС по вопросу членства в сообществе. «Есть альтернатива Евросоюзу. Учитывая, что из Брюсселя постоянно исходят новые и неясные условия вступления в ЕС, я считаю, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС. Я верю, что она могла бы быть принята раньше, чем в ЕС», — написал Додик в соцсети X (ранее Twitter). Саммит БРИКС прошёл с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. Президент ЮАР Сирил Рамапоса по его итогам заявил, что с 1 января 2024 года полноправными членами объединения станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.