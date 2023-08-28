Макрон: посол Франции Сильвен Итте остается в Нигере

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования к нему мятежников покинуть страну. Об этом он сообщил на конференции глав дипмиссий Франции, передает телеканал BFM. "Я приветствую французского посла в Ниамее, который остается на своем посту", — добавил он. Ранее советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины сообщил, что Нигер высылает только посла Франции в африканской стране Сильвена Итте. Также советник главы НССР опроверг сообщения о том, что действующие власти Нигера потребовали от послов США, Германии и Нигерии покинуть страну в течение двух суток. 26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.