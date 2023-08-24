Экс-премьер Украины заявил о бессилии Зеленского перед внешним управлением

Украина находится в полной зависимости от внешнего управления, и ее нынешний президент Владимир Зеленский не сможет исправить ситуацию. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Экс-глава правительства заявил, что после событий 2014 года Украина перестала быть суверенным государством. При этом власть в Киеве захватили иностранцы и так называемые "вырожденцы", подчеркнул он. "Произошла полная потеря независимости во внутренней и внешней политике. И вывести ее из этого замкнутого круга Зеленскому уж точно не под силу", — отметил Азаров. Он добавил, что на протяжении последних девяти лет Украина всецело зависит от зарубежного финансирования. Теперь внешние силы принимают решения относительно будущего страны и назначают чиновников, возмутился бывший премьер. В августе депутат Верховной рады Давид Арахамия признал, что Украина не сможет функционировать без западной помощи. По его словам, 69 копеек в каждой гривне — это деньги иностранных партнеров Киева.