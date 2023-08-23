Зеленский оценил вероятность получения дальнобойных ракет США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с дипломатической командой ведет переговоры о получении дальнобойных ракет производства США. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита «Крымская платформа». Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы лоббируем это через разные двери, скажем так, но мы точно получим результат», — сказал Зеленский.

Он отметил, что переговоры идут непросто, но Украина получит результат, как это было с истребителями F-16.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США еще не приняли решения по поставкам Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет ATACMS, однако возможность их отправки обсуждается.