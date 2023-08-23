Экс-дипломат ФРГ назвал ошибочной зацикленность Запада на поставках оружия ВСУ

Страны Запада очень однобоко фокусируются на поставках оружия в рамках политических дискуссий вокруг Украины, считает экс-постпред ФРГ при Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рюдигер Людекинг. Об этом сообщается в материале Cicero. По словам бывшего дипломата ФРГ, западным странам следовало бы найти компромиссные решения, чтобы завершить конфликт. В отношении украинского конфликта "зацикленность Запада на поставках вооружений ошибочна", уверен Людекинг. Он обратил внимание, что новые поставки Киеву F-16 можно считать сомнительными из-за передачи танков украинской стороне в начале текущего года. Как считает Людекинг, предыдущие поставки вооружения военным силам Украины не привели Киев "к кардинальным изменениям на поле боя". "Главный недостаток западной политики заключается в том, что в качестве условия для поиска дипломатического решения проблемы выдвигается требование военной победы Украины", - заметил колумнист. Также он упомянул, что европейские политики "высокомерно отвергают" компромиссные решения по Украине. До этого британский военный эксперт Шон Белл назвал F-16 устаревшими и ненадежными.