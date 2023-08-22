Захарова: одобрение ФРГ атак Киева на Москву похоже на спонсорство терроризма

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, касающееся атак украинских дронов на Россию, можно расценить как "спонсорство терроризма". Об этом в комментарии газете "Известия" рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что страны Западной Европы рискуют в будущем сами столкнуться с внутренним терроризмом. По ее словам, все дело в отношении местных правительств к данной проблеме. "Если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома", — сказала Захарова. Также она добавила, что недавнее высказывание Бербок подходит под определение "спонсорство терроризма". При этом подобная характеристика существует даже на Западе, подчеркнула дипломат. 22 августа глава МИД ФРГ совместно с эстонским коллегой Маргусом Цахна провела пресс-конференцию, в ходе которой высказалась об атаках украинских беспилотников на Москву и область. Представитель Берлина заявила, что киевские власти действуют в соответствии с нормами международного права. Цахна, в свою очередь, возложил ответственность за происходящее на российское правительство. Он также указал на необходимость "понять и поддержать" Украину.