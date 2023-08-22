Глава МИД ФРГ заявила о наличии у Украины права на самооборону

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Украина имеет право на самооборону, поскольку Россия, по ее утверждениям, якобы атакует гражданские цели. Такое мнение он выразила на пресс-конференции в Берлине после встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Министру задали вопрос, не считает ли она, что атаки беспилотников на российские города могут привести к эскалации. "Россия напала на Украину, поэтому у Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей территории и своих людей", - считает Бербок.

Она также утверждала, что "Россия подвергает бомбардировкам гражданские цели". "Украина защищается в рамках международного права", - полагает Бербок.