Медведев оценил поставки F-16 Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил решение некоторых стран Запада поставить Украине истребители F-16. Своим мнением политик поделился в Telegram.

Медведев прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала день решения по поставкам истребителей Киеву хорошим днем для Украины и Европы.

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем», — написал бывший российский президент, сопроводив пост фотографией сбитого самолета Третьего рейха.