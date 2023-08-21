Вучич сообщил, что он и Зеленский проведут закрытые переговоры 22 августа

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что согласился удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского и проведет с ним встречу один на один, передает ТАСС. По его словам, встреча состоится утром 22 августа. "Таким образом, я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", - сказал Вучич. Он также указал, что Сербия уважает территориальную целостность Украины. Вместе с тем он выразил надежду, что Украина уважает территориальную целостность Сербии. "Я верю, что у нас будет открытый разговор и хороший разговор", - добавил сербский лидер. Ранее Вучич заявил, что победа России над Украиной будет поражением коллективного Запада. До этого президент Сербии говорил, что территории Крыма и Донбасса "всегда будут украинскими". По его словам, Сербия с самого начала заявляла, что не может поддерживать специальную военную операцию Российской федерации на территории Украины.