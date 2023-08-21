Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию

Посольство США в Минске выступило с призывом к своим гражданам покинуть Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии.

Причиной данного заявления стало закрытие пограничных пунктов пропуска на границе со странами ЕС. Американцев призвали покинуть Белоруссию самолетом или выехать через оставшиеся переходы с Литвой и Латвией.

Кроме того, посольство рекомендовало не посещать Россию и Украину. Дипмиссия предупредила об ограниченных возможностях для оказания помощи гражданам США.