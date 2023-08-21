Индия занимается проработкой графика встреч Моди на саммите БРИКС

Индия осуществляет проработку расписания встреч премьер-министра Нарендры Моди с другими главами государств во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Об этом рассказал Винай Мохан Кватра, первый замглавы МИД Индии, выступая в Нью-Дели на пресс-конференции.

"Принимающая страна - Южная Африка - пригласила большое количество стран-гостей, помимо членов БРИКС. График премьер-министра с точки зрения двусторонних встреч с теми лидерами, которые будут присутствовать в ЮАР, еще прорабатывается", - отметил индийский дипломат. "Завтра утром премьер-министр отправится в Йоханнесбург, где примет участие в XV саммите БРИКС", - добавил Кватра.