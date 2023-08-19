Украина может потерять Купянск

Украинские власти могут утратить контроль над Купянском. Об этом заявил американский журналист Стивен Брайен в материале для издания Asia Times.

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"Российские войска быстро продвигаются вперед и вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны", - сказано в статье.

По его мнению, в ближайшее время Вооруженные силы России могут освободить Купянск.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что украинские войска не смогли совершить прорыв на передовой. За время контрнаступления они понесли огромные потери, из-за чего в настоящее время вынуждены использовать резервные войска. 19 августа председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем.