Балицкий заявил, что ВСУ жертвуют военными ради создания сакральных жертв
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ специально бросают на убой украинских военных ради создания сакральных жертв.
Как он отметил в своём Telegram, за прошедшую ночь была зафиксирована активность украинских военных в двух километрах от Работина.
Балицкий указал, что каждый день противник пытается восстановить боеспособность, «упорно прёт на убой».
«Результаты ночного движения противника на нашем направлении: попытка ВСУ «штурмовать» снова привела к их колоссальным потерям. Это всё сакральные жертвы киевского руководства в преддверии так называемого дня незалежности», — отметил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ закрепиться в северной части Работина.