NL Times: обучение украинских пилотов на F-16 может завершиться к лету 2024 года

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года. Об этом сообщает портал NL Times. По данным информационного ресурса, первые украинские пилоты, вероятно, завершат обучение только летом следующего года. До этого министр обороны Нидерландов Кайла Оллонгрен рассказала о продолжающихся с коллегами из стран Евросоюза по обеспечению поставок истребителей пятого поколения F-16 Украине. По ее словам, дальнейшие шаги в направлении передачи истребителей Амстердам будет координировать с другими европейскими столицами. 18 августа США приняли решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Политолог Петр Колчин выражал мнение, что ВСУ не смогут эффективно работать с истребителями F-16 из ЕС. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что передача Украине F-16 не отразится на ходе проведения спецоперации. По его словам, это может оттянуть, но "никоим образом не остановит нашу решимость" довести СВО до логического завершения.