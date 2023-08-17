В Крыму не оценили идею Саркози о новом референдуме на полуострове
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал неуместной идею экс-президента Франции Николя Саркози о референдуме на полуострове под наблюдением международного сообщества. Он отметил, что у жителей региона нет необходимости в новом подтверждении того, что Крым — это Россия.
— Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие Уставу ООН, — сказал Смирнов.
Он добавил, что по аналогичному принципу и на основании все тех же исторических фактов в состав РФ вошли новые субъекты — ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. Это дает основания полагать, что никакие новые подтверждения желания крымчан стать частью России не нужны.
— Самой же Франции и ее политикам в настоящее время было бы полезным ради восстановления исторической справедливости решить спорные вопросы со своими бывшими колониями, которые столетиями безжалостно порабощались Парижем, — подчеркнул Смирнов, передает РИА Новости.
В мае лидер фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что референдум о присоединении Крыма к России был легитимным. Политик уточнила, что, побывав в Крыму, она лично убедилась в связи населения полуострова с Россией.
Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в июне отметил, что Вооруженные силы Украины планируют захватить Крым. При этом для достижения цели бойцы готовы пленять или убивать россиян.