На Украине отказались от переговоров о транзите газа из России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна отказалась вступать в переговоры с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Его слова приводит «Страна.ua».

Галущенко подчеркнул, что Украина точно не станет стороной переговоров с Россией.

«Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — предположил он.

Ранее сообщалось, что «Газпром» сократил прокачку газа в Европу через Украину. 21 июля объем поставок был на уровне 42,4 миллиона кубометров.