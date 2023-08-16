Швеция выдала 4 из 70 запрошенных для экстрадиции в Турцию

В ожидании вступления в НАТО Швеция передала турецкой стороне только четырех из 70 обещанных подозреваемых, которые могут быть связаны с организациями, признанными террористическими в Турции. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

«Дождавшись одобрения Турции на вступление в НАТО, Швеция приступила к выполнению 10 требований, которые Анкара передала в ходе переговорного процесса. Швеция недавно ужесточила свои антитеррористические законы <…>. Страна, которая внесла поправки в закон о борьбе с терроризмом, сопротивляется передаче более 70 террористов, экстрадиции которых добивается Турция, мотивируя это тем, что они связаны с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана — прим. ред.), FETO (Террористическая организация фетхуллахистов — прим. ред.) и левыми организациями», — пишет газета.

Как пишет издание, шаги Швеции в этом направлении недостаточны. С момента начала переговоров в Турцию были экстрадированы четыре человека. Один из них — Махмут Тат, имеющий в Турции обвинение за «членство в террористической организации». Среди трех других преступников Мехмет Кокулу был осужден за торговлю наркотиками, а Окан Кале и Омер Камиль Алтын — за мошенничество, передает Yeni Şafak.