В ДНР заявили, что Урожайное стало для ВСУ "огневым мешком"
ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Село Урожайное стало для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "огневым мешком", потери противника здесь оцениваются в нескольких сотен человек.
Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Урожайное стало для ВСУ огневым мешком, в котором украинскую группировку перемалывает наше тяжелое вооружение. Там колоссальные потери. Чуть более чем за двое суток количество убитых украинских солдат насчитывает несколько сотен. Разбитый населенный пункт усеян телами", - сказал советник.
Он уточнил, что в районе Урожайного сейчас ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.