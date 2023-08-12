Вашингтон разорвал соглашение по поставкам стали из России

Министерство торговли США приняло решение разорвать резолюции о приостановке антидемпингового расследования касательно поставок в страну произведенных в России плит из углеродистой стали. Соответствующий документ появился в Федеральном реестре США, официальном журнале Федерального правительства Америки.

Речь идет о соглашении от 2003 года. Также опубликованное в реестре уведомление гласит, что в отношении плит из углеродистой стали, произведенных компанией «Северсталь», вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81 процента, тогда как России в целом ― 185 процентов.