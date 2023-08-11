СК РФ предъявил обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ

Следственный комитет РФ предъявил обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Попко. Его обвиняют в обстрелах территории Донбасса с 2016 по 2019 года.

«За совершение с марта 2016 по август 2019 года обстрелов населенных пунктов ЛДНР заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко», — передает telegram-канал Следком.

В ходе действий командующего были ранены и убиты свыше 180 человек. Также он повинен в разрушении более 370 объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, передают в комитете.

В СК РФ также добавили, что Киев начал получать военную поддержку от Запада с 2014 года. Среди поставщиков были 16 стран НАТО.