Роспотребнадзор рассказал о «конкурентоспособном» варианте коронавируса «Эрис»

Новый вариант коронавируса под названием «эрис» оказался жизнеспособнее других геновариантов SARS-CoV-2, рассказали в Роспотребнадзоре.

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По словам специалистов, «эрис» эффективнее уклоняется от действия ранее выработанного иммунитета. Как следствие, он активнее распространяется.

«Эрис» демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами-предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5. «кракен», XBB. 1.16. «арктур»)», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время распространение нового геноварианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых других странах Европы, в Азии. В общей сложности он выявлен в 51 стране.

В России первые случаи «эриса» были выявлены в апреле, в общей сложности зарегистрировано 17 инфицированных.

Симптомы «эриса» такие же, как и у других вариантов коронавируса: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле, сдавленность в груди, пишет «Лента.ру».