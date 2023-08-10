Роспотребнадзор рассказал о «конкурентоспособном» варианте коронавируса «Эрис»

Новый вариант коронавируса под названием «эрис» оказался жизнеспособнее других геновариантов SARS-CoV-2, рассказали в Роспотребнадзоре.
По словам специалистов, «эрис» эффективнее уклоняется от действия ранее выработанного иммунитета. Как следствие, он активнее распространяется.
«Эрис» демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами-предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5. «кракен», XBB. 1.16. «арктур»)», – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время распространение нового геноварианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых других странах Европы, в Азии. В общей сложности он выявлен в 51 стране.
В России первые случаи «эриса» были выявлены в апреле, в общей сложности зарегистрировано 17 инфицированных.
Симптомы «эриса» такие же, как и у других вариантов коронавируса: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле, сдавленность в груди, пишет «Лента.ру».
Ранее Роспотребнадзор призвал регионы качественно подготовиться к новому сезону гриппа и коронавируса. Субъекты федерации должны проверить материально-техническую базу, возможность оперативного перепрофилирования больниц для лечения больных ковидом, заранее оценить, где в случае необходимости можно будет развернуть дополнительные больничные койки.