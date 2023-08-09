Шойгу заявил, что совокупный объем помощи Запада Украине превысил $160 млрд

МОСКВА , 9 августа. /ТАСС/. Совокупный объем помощи стран НАТО , ЕС и их союзников киевскому режиму превысил $160 млрд. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России .

"Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 млрд. долларов", - сказал он.

Шойгу отметил, что при этом США "неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок все более дальнобойного и смертоносного оружия". Так, в мае Украине были переданы британские авиационные управляемые ракеты большой дальности "Сторм шэдоу". Кроме того, страны НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16.