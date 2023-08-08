США и Катар оказывают давление на «оппозицию» с целью склонить ее поддержать единым фронтом кандидатуру командующего армией Ливанской Республики Джозефа Ауна в качестве президента во время запланированных на сентябрь политических консультаций под эгидой Франции. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает газета ad-Diyar.

Вашингтон и Доха активизировали свои усилия на ливанском треке в преддверии запланированных на сентябрь консультаций политических кругов Республики по президентским выборам. Подобного рода мероприятие должно стать первой после длительного перерыва попыткой французов усадить представителей различных политических блоков за единый стол переговоров. До этого ливанский парламент 12 раз пытался избрать главу государства, однако кандидаты не набирали необходимое число голосов.

Личный представитель президента Франции по связям с ливанским правительством Жан-Ив Ле Дриан в сентябре третий раз посетит Бейрут с целью проведения быстрых консультаций с политическими партиями Республики, прежде чем направит официальные приглашения 15 представителям различных блоков, представленных в ливанском парламенте, принять участие в совместном диалоге.