Догадкин: РФ и Катар прорабатывают совместные проекты на более чем 160 млрд рублей

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин сообщил в интервью РИА Новости, что РФ и Катар занимаются проработкой совместных проектов на сумму более 160 млрд руб. По его словам, между двумя странами расширяется взаимодействие в инвестиционной сфере. "Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие компании РФ. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 млрд руб.", - сказал он. Посол отметил, что в первом квартале текущего года товарооборот Российской Федерации и Катара составил почти 70 млн катарских риалов. Догадкин подчеркнул, что перспективным направлением взаимодействия страны считают также сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Он уточнил, что, прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг". До этого в Катаре оценили влияние конфликта на Украине на экономику России. Телекомпания Al Jazeera сообщала, что российская экономика смогла устоять на фоне введения множества санкций западными странами, вызванных началом спецоперации на Украине.