Украина предупредила о военной угрозе для шести российских портов в Черном море

Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. Соответствующее уведомление выпущено 4 августа до последующей отмены. В пятницу вечером дрон нанес удар по российскому танкеру «Сиг». Жертв и пострадавших нет, судно получило пробоину, но осталось на плаву.

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Власти Украины предупредили о военной угрозе в морских портах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани. Однако танкер «Сиг» в момент атаки был совсем в другом месте. Он находился на якорной стоянке в районе Керченского пролива, примерно в 15 километрах от поселка Заветное. «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Из 11 человек экипажа никто не пострадал. Разлива топлива не произошло. Никакого груза на борту не было.

Судно, построенное в 2014 году в Костроме, предназначено для перевозки нефти, нефтепродуктов и жидких химических продуктов. В сентябре 2019-го «Сиг» попал под американские санкции. Минфин США включил танкер в SDN-лист, как сообщалось, за перевозки авиатоплива в Крым для нужд российских военных во время операции в Сирии в 2016-2017 годах.

После атаки дрона 140-метровый танкер отбуксировали корабли Морспасслужбы. По данным портала Marine Traffic, сейчас «Сиг» находится в порту Кавказ. После обследования водолазами станет понятен объем работ по устранению повреждений. Во время инцидента было кратковременное перекрытие Крымского моста, рассказала редактор портала «Керчь ФМ» Бэлла Демидович:

Бэлла Демидович редактор портала «Керчь ФМ» «Керчане слышали звуки взрывов, но, если честно, непонятно, где это и что взорвалось. Мост в это время перекрывали — его перекрывают после инцидента 17 июля каждый раз, когда поступают сообщения о возможном налете БПЛА. Мост через полчаса открыли, и многие водители даже не заметили, что он был перекрыт. Самого танкера с берега было не видно — идентифицировать, что это именно он пострадал, среди судов на якорной стоянке невозможно, там всегда стоит большое количество судов. Визуально определить, что что-то повреждено, нельзя».

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что атаку осуществила украинская сторона. По его словам, это была совместная операция СБУ и военно-морских сил страны.

При этом международное право запрещает атаки на гражданские суда во время военных действий, отмечает политолог Георгий Бовт:

Георгий Бовт политолог, журналист «Правила ведения войны, согласно Женевской конвенции, запрещают военную атаку против торговых и коммерческих судов. При этом не проводится различие того, что эти суда перевозят. Я видел комментарии ВСУ, что там якобы перевозится топливо для военных действий. По этой логике можно потопить и зерновоз и сказать, что зерном питается украинская армия. Если торговое судно не обозначено военным, то его можно арестовать. Если это вражеское судно, препроводить в свой порт до окончания военных действий. При этом пассажиры и экипаж гражданский должны быть освобождены немедленно. Всякие трактовки «кто чего вез и куда зашел» — это не повод топить торговый корабль».

ООН отреагировала на случившееся сдержано. Как заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, международная организация не может подтвердить сообщения об атаке российского танкера украинским беспилотником. При этом ООН призывает стороны конфликта не делать шагов к эскалации.

Если Украина продолжит атаки гражданских судов в Черном море, России придется их защищать. Так считает доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков:

Константин Сивков доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике «В наиболее опасных районах нам придется вводить систему конвоев, то есть собирать суда в группы и под прикрытием боевых кораблей обеспечивать их движение по назначенным маршрутам. На данном этапе такой необходимости нет, но то, что нам сейчас придется решать задачу контроля прибрежной полосы на всем протяжении движения наших торговых судов в Черном море, — это факт. Придется вводить рекомендованные маршруты для движения наших судов, придется вводить системы наблюдения — это потребует немалых усилий российского Военно-морского флота. В боевых документах Военно-морского флота это все прописано. Черноморский флот решить эту задачу вполне способен. Что касается баз и торговых портов, придется, конечно, создавать систему обороны аналогично той, которая имеется в Севастополе. Как вы знаете, в Севастополе все попытки атаковать заканчиваются ничем, они тут же уничтожаются».

Financial Times пишет, что атака российского танкера у Керченского пролива вызывает беспокойство у США и союзников. Подобного рода действия могут привести к сокращению поставок российской нефти и росту мировых цен. Британское издание также отмечает, что удары Украины по российским танкерам и морским портам, в особенности порту Новороссийск, несут риски не только для России, но и для Казахстана, для которого поставки через новороссийский порт являются основным маршрутом экспорта нефти. Россия при этом, как отмечает издание, сможет перенаправить экспортные потоки нефти в другие порты. У Казахстана такой возможности нет.

Кроме того, через новороссийский порт идут поставки российского зерна в Турцию. Анкара, которая крайне заинтересована в таких поставках, на последние инциденты в Черном море пока никак не отреагировала.

Москва не оставит без ответа атаку российского гражданского танкера в районе Керченского пролива. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уже пригрозил ударом по Западной Украине. Наверняка это не единственный вариант, есть и другие.